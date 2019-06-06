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Верховная Рада упростила получение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект №3433 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины) в целом проголосовали 230 депутатов.

Законом внесены изменения в Законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О гражданстве Украины».

В частности, изменениями в Закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» определен термин «участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям участвующих в антитеррористической операции.

Законом также признано иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, находящимися на законных основаниях на территории Украины и предоставлена ​​возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Законом установлены ограничения относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

Законом внесены изменения в Закон «О гражданстве Украины», которыми предусмотрена норма об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
ForUm

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