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Новый глава Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что его работа не будет «разворотом в другую сторону» по сравнению с предшественником Владимиром Вятровичем, однако различия будут.

Об этом он заявил в эфире программы «Нині вже» на hromadske.

Ранее сам Вятрович назвал назначение Дробовича «разворотом в другую сторону».

Новый глава Института нацпамяти отметил, что можно было ожидать такой реакции, потому что, во-первых, он с Вятровичем не знаком, а во-вторых, «Вятрович много сделал и много вложил в институт и сил, и здоровья, и многие реализовал хороших проектов», поэтому его эмоциональная реакция понятна.

В то же время Дробович подчеркнул, что не согласен с формулировкой, что при нем  Институт нацпамяти «развернется в другую сторону».

«Угол наклона есть, все-таки есть реальность – есть поле, и в этом поле информационном многие оценивал Институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалог, коммуникацию, работу с общинами и т.д. Я слышу эти оценки и соответственно буду делать разные акценты на этом», - сказал он.

Глава Института добавил, что не считает, что при прошлом руководителя УИНП шел в радикально неправильном направлении.

«Здесь (в чем будет отличие в работе, - ред.) вопрос риторики, вопрос общения с гражданами и вопрос связи, содержания работы и коммуникаций», - пояснил Дробович.

Он уточнил, что речь идет не о том, что говорил Институт нацпамяти при Вятровиче, а о том, как его воспринимали.

«Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур достаточно цивилизованных, а цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: это начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественного, и заканчивая тем, как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, что скорее подпадают не под декоммунизацию, а является наследием имперским российским», - рассказал Дробович.

Глава УИНП отметил, что не против переименований и таких объектов, но делать это надо по закону и «называть вещи своими именами».

Также Дробович заявил, что хочет «больше диалога в украинском обществе».

Как сообщал ForUm, 18 сентября Кабмин уволил председателя Института нацпамяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.

4 декабря Кабмин назначил председателем УИНП Антона Дробовича.

18 декабря Дробович заявил, что неотложными задачами УИНП является завершение процесса декоммунизации, признание на международном уровне Голодомора геноцидом, а также противодействие российской агрессии.

Антон Дробович – кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арткритик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований. Лауреат ИV искусствоведческого конкурс Stedley Art Foundation, автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.
ForUm

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