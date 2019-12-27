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НАК «Нафтогаз Украины» в четверг, 26 декабря, перечислил в государственный бюджет 13 млрд грн. Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

«По состоянию на вчера с начала года группа Нафтогаз заплатила более 103, млрд грн налогов и дивидендов. Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривня пришла в казну через одну из компаний нашей группы»,  - написал он в Facebook.

«Кабинет министров, согласно совместно согласованному между Министерством финансов и Нафтогазом плану, принял решение о досрочной выплате дивидендов за 2019 год. Сразу после принятия этого решения, мы перечислили государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд грн других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 млрд гривен. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники», - добавил Коболев.

Как сообщал ForUm, ранее в четверг Кабинет Министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить в госбюджет 8,5 млрд грн чистой прибыли за 9 месяцев.
ForUm

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