Кабинет Министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить в госбюджет 8,5 млрд грн чистой прибыли за 9 месяцев.

Соответствующее распоряжение № 1339-р от 26 декабря опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, Нафтогаз не позже 27 декабря должен направить часть своей чистой прибыли в размере 8,5 млрд грн за 9 месяцев 2019 года на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.

Документом также определено, что во время расчета и выплаты дивидендов по результатам деятельности Нафтогаза за 2019 год указанная сумма будет учтена.

Напомним, за 9 месяцев 2019 года группа «Нафтогаз Украины» получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн, что на 27% больше результата 9 месяцев 2018 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук 17 декабря поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходах развития, на ремонт и строительство и тому подобное.

В то же время премьер заявил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что государственный бюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам.