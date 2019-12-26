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В Киеве в пятницу, 27 декабря, ожидается дождь, местами – с мокрым снегом. Об этом предупредили в Украинском Гидрометцентре.

Температура в течение суток 1-3 ° тепла.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» заверили, что заблаговременно, до начала осадков, техника выедет в город на исходные позиции, чтобы оперативно начать обработку дорог и уборку снега в случае такой необходимости.

В «Киевавтодоре» призвали водителей на время ухудшения погодных условий не оставлять личные авто в крайних полосах и на обочинах дорог.
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