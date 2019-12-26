В Минобороны Украины заключили контракты на поставку второй партии «Javelin» производства США. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил заместитель министра Анатолий Петренко во время брифинга по Государственному оборонному заказу и оборонных закупкам для нужд украинской армии.

«В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов, Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов «Javelin» производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя. Есть несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, несколько самолетов. Говоря несколько, я имею в виду ресурс IV квартала. Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки», - сказал Петренко.

По его словам, в этом году Министерством обороны было реализовано три контракта.

«Два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с Агентством НАТО по поддержке и поставке. Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения – государственные национальные, негосударственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики.

Замминистра также отметил, что оборонное ведомство наращивает темпы поставок в войска именно современных и новых образцов вооружения и военной техники.

«Конечно, нужно поддерживать техническую способность того, что мы имеем, но важно двигаться в ногу с технологическим процессом. Поэтому в войска в 2019 году поступило значительное количество различных типов вооружения и военной техники, которые являются новыми. Обращу ваше внимание, что теперь на вооружении есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте. Мы на вооружении автоматизированный комплекс управления артиллерией, также радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы - это все то, что было осуществлено в рамках государственного оборонного заказа всеми участниками процесса - это заказчики, производители и это эксплуатанты», - сообщил Петренко.

Напомним, в октябре Конгресс США утвердил предварительное решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39 миллионов долларов.