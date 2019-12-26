Судью Конституционного суда Николая Мельника уволили в отставку в связи с поданным им заявлением, сообщает пресс-служба КСУ.
Отмечается, что он был уволен 24 декабря на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины..
Мельника освобожден от должности судьи на основании пункта 4 части второй статьи 1491 Конституции Украины.
Напомним, Мельник был назначен судьей КСУ Верховной Радой Украины в марте 2014 года. Судья принял присягу 13 марта 2014. Он является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины.
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