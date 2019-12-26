Ветеранка войны на Донбассе Инна Грищенко с позывным «Пума», которую подозревают в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области и голос которой фигурировал в телефонных разговорах в деле убийства Павла Шеремета, отметила, что не была знакома с фигурантами дела об убийстве журналиста в 2016 году.

Об этом она сказала в комментарии hromadske в Печерском суде.

«Знакома с Яной (Дугар, - ред.), с Рифом (Антоненко, - ред.) с этого года, с конца лета, а с Юлей (Кузьменко, - ред.) с прошлого лета. По ФБ (соцсети Facebook, - ред.) мы знакомы раньше, но с Яной вообще только в этом году познакомилась. Сначала лично, а затем в ФБ», - сказала она.

Также женщина отметила, что ее не допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена, ни по делу Шеремета.

Она пояснила, что имела в виду под фразой «нас хотят повесить дело Шеремета», которая фигурировала в переговорах, обнародованных в МВД:

«Мне было непонятно, почему Ваню (Иван Вакуленко, - ред.) вообще вызвали по этому делу. Провести параллель ничего не стоило. Единственное, что я очень удивилась тому, каких людей выбрали еще в это дело. Когда закрыли Рифа, Юлю и Яну, у меня до сих пор нет нормальных слов», - сказала Грищенко.

В то же время Грищенко подтвердила, что ее муж мог изготавливать взрывчатку.

«Мой муж по специальности взрывотехник. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть», - сказала женщина.

Также она отметила, что слышала о человеке с позывным «Нацик», но лично не знакома с ним. По ее мнению, происходит «уничтожение волонтерского и ветеранского движения».

Напомним, в начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко.

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Правоохранители задержали и мужчину Инны Владислава Грищенко с позывным «Буча», тоже ветерана войны на Донбассе. По версии следствия, мужчина вступил в сговор с группой лиц и имел ликвидировать бизнесмена путем подрыва. Ей предъявили подозрение в покушении на преступление, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

На вопрос журналистки об опубликованном МВД разговоре во время брифинга Шеремета, Грищенко отметила, что не имела возможности увидеть брифинг.