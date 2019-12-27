Полиция Киевщины задержала криминального авторитета по кличке «Лощ», который организовал убийство участника АТО.

Как сообщает пресс-служба полиции, задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Мужчина неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире.

Так, в 2017 году в Кагарлыке произошло убийство участника антитеррористической операции на востоке страны. Нападающего, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд.

Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Работники Кагарлицкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски.

Находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. Однако все это время он умудрялся держать в страхе жителей района и «крышевать» игорный бизнес.

Полицейские получили соответствующую оперативную информацию о разыскиваемом и задержали его в Белой церкви.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру для него выберет суд.