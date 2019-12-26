также в разделеОбщество
«Мариупольских террористов» тоже готовят к обмену 11
В Припяти установили первую за 33 года новогоднюю елку 15
Суд по делу о теракте в Харькове завершен: приговор – 28 декабря 15
Украина заключила контракты на поставку второй партии «Javelin» 15
МВД хочет ужесточить наказание за наезды на людей и превышение скорости 17
В Украине хотят запретить ввоз секонд-хенда 21
Следователи по делам Майдана перейдут в ГБР после смены директора бюро 17
СБУ пресекла незаконную поставку вооружения в Иран 24
Судья КСУ Мельник подал в отставку 20
Нападение на сотрудников Шария: полиция уже задержала подозреваемого 27
НАБУ проводит обыски в Мининформполитики 22
ГосЧС получила партию китайской техники 20
Звиробий подала заявление на Трубу 28
РосСМИ назвали дату обмена заложниками между Киевом и ОРДЛО 88
Дело Шеремета: Грищенко познакомилась с фигурантами только в прошлом году 20
Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о «сакральной жертве» 85
«Придраться не к чему»: Звиробий побывала на допросе в ГБР 25
Зарплаты прокуроров Офиса генпрокурора поднимут на 50-70% 16

Оперативники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили двух руководителей территориальных подразделений службы на вымогательстве денег от прозрачных бизнес-структур при проведении процедур публичных закупок, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что организаторами противоправной схемы был один из заместителей начальника управления Главного управления СБ Украины в Донецкой и Луганской областях и один из руководителей отделов Управления СБ Украины в Запорожской области.

Они по предварительному сговору с должностными лицами госпредприятия в Донецкой области требовали средства от коммерсантов за обеспечение победы в тендерах. Для этого во время проверок процедуры государственных закупок злоумышленники искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур реальных претендентов. «Откат» за обеспечение заключения контракта составлял 15% от суммы договора.

Внутренняя безопасность СБУ задокументировала получение части неправомерной выгоды в размере 8500 долларов США. Во время получения второй части взятки в размере 540 тыс. гривен правоохранители задержали фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам проживания, трудоустройства и работы фигурантов уголовного производства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги