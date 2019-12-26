Оперативники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили двух руководителей территориальных подразделений службы на вымогательстве денег от прозрачных бизнес-структур при проведении процедур публичных закупок, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что организаторами противоправной схемы был один из заместителей начальника управления Главного управления СБ Украины в Донецкой и Луганской областях и один из руководителей отделов Управления СБ Украины в Запорожской области.

Они по предварительному сговору с должностными лицами госпредприятия в Донецкой области требовали средства от коммерсантов за обеспечение победы в тендерах. Для этого во время проверок процедуры государственных закупок злоумышленники искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур реальных претендентов. «Откат» за обеспечение заключения контракта составлял 15% от суммы договора.

Внутренняя безопасность СБУ задокументировала получение части неправомерной выгоды в размере 8500 долларов США. Во время получения второй части взятки в размере 540 тыс. гривен правоохранители задержали фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам проживания, трудоустройства и работы фигурантов уголовного производства.