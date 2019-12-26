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«Украинский вопрос» спровоцировал серьезное разделение среди Поместных Православных Церквей, и от решения этой проблемы зависит будущее Вселенского Православия.

Фото: patriarchia.ru

Об этом сегодня сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл во время заседание Священного Синода, сообщает patriarchia.ru.

«Каждая Поместная Церковь несет ответственность, в том числе, за общую судьбу Вселенской Церкви, за сохранение ее единства. Это относится и к Русской Православной Церкви — самой большой и по количеству епископата, и по количеству верующих, и, конечно, нам совсем не безразлично, что происходит сейчас в семье Православных Церквей. Обо всем этом мы подумаем, поговорим, но в первую очередь у нас очень обширная повестка дня, связанная с внутренней жизнью нашей Церкви», - сказал Патриарх Кирилл.

Он отметил, что «последнее заседание дает, как всегда, возможность проанализировать все, что имело место в уходящем году, и подумать, как мы должны планировать церковную жизнь на предстоящий год. Думаю, мы должны уделить по крайней мере какое-то время таким размышлениям, учитывая, в том числе, очень непростую ситуацию, сложившуюся в семье Православных Церквей».

Обращаясь к участникам Синода, Патриарх сказал: «Помоги Бог всем нам принимать мудрые решения и вносить свой вклад в мирное поступательное развитие внутренней жизни нашей Церкви и в развитие внешних связей, которые играют очень важную роль в деле сохранения единства Святого Православия».
ForUm

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