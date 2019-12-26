Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тысячи наемников российской ЧВК «Вагнер».

Об этом турецкий лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом, сообщает «Анадолу».

«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК «Вагнер»? Что они там делают?» – сказал Эрдоган.

Он выразил обеспокоенность ситуацией в Ливии и прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в страну. «Турция еще никогда не была «незваным гостем». Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос», – сказал Эрдоган.

Он напомнил, что Турция поддерживает Правительство национального согласия Ливии, а не противостоящего ему командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.



