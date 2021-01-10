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В Украину вернулись моряки, которых с 2016 года удерживали в Ливии 22

Освобождение украинских моряков в Ливии стало возможно благодаря Турции, которая в 2020 году вмешалась в урегулирование многолетнего конфликта в африканской стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который поблагодарил турецкого лидера за помощь в эвакуации украинских граждан.

В частности, он пообещал помочь с освобождением других украинских пленных по всему миру.

«Мой дорогой друг Владимир Зеленский. Мы рады, что украинские моряки вернулись домой живыми и невредимыми. Вместе мы продолжим вести борьбу во имя всех наших друзей, братьев и сестер по всему миру», — написал Эрдоган.

Напомним, в Украину вернулись моряки, которых с 2016 года удерживали в Ливии.
ForUm

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