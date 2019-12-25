Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав Церквей, которые отмечают этот праздник по григорианскому календарю, и призвал их сообща помогать страдающим от военных конфликтов.

Фото: patriarchia.ru

Поздравление адресовано Папе Римскому Франциску, Патриарху Коптской Церкви Тавадросу II, христианским лидерам Сирии и других стран Ближнего Востока, сообщает patriarchia.ru.

«Прославляя воплотившегося нас ради Господа Иисуса, будем вместе с представителями всех христианских конфессий, различных общественных и государственных организаций, со всеми людьми доброй воли объединять наши усилия для преодоления политических кризисов и нестроений в мире, для помощи тем, кто страдает от вооруженных конфликтов, голода, дискриминации и несправедливости», - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ пожелал главам христианских конфессий «светлой радости о воплотившемся Спасителе, Божия содействия в Вашем служении, а Вашей пастве — мира и благоденствия».