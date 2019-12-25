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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение цен на транспортировку газа в два этапа в следующем году. Соответствующее решение принято на заседании НКРЭКУ во вторник, 24 декабря, сообщает РБК-Украина.

В сопроводительных документах говорится, что повышение тарифов на услуги распределения газа планируют осуществить в два этапа - с 1 января и с 1 июля 2020 года.

Таким образом, комиссия повысила тарифы для 44 региональных газораспределительных компаний. Например, с 1 января тариф будет составлять от 0,28 до 1,99 гривен за кубометр в месяц, с 1 июля - от 0,28 до 2,73 гривен за кубометр в месяц в зависимости от региона.

Как сообщили в департаменте по регулированию отношений в нефтегазовой сфере, на первом этапе повышение цены на распределение газа в среднем по стране составит 30%.

Отметим, этот тариф влияет на конечную стоимость газа для потребителей. Тарифы на газ могут отличаться в зависимости от региона.
ForUm

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