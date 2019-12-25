Высший совет правосудия поддержал решение Первой Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Барышевского районного суда Киевской области Елены Литвиненко к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ВСП, соответствующее решение принято по результатам рассмотрения жалобы судьи Барышевского районного суда Киевской области на решение Первой Дисциплинарной палаты.

22 ноября Литвиненко подала жалобу на решение о привлечении ее к дисциплинарной ответственности и применение дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении от должности.

«Судья считает оспариваемое решение необоснованным, принятым при неполном и неправильном выяснении всех фактических обстоятельств дела, которые имели место во время вынесения 24 мая 2019 постановления о принятии мер обеспечения иска. По мнению судьи, Дисциплинарная палата пришла к ошибочному выводу о наличии в ее действиях признаков существенного дисциплинарного проступка. В связи с этим просит отменить полностью указанное решение Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия и закрыть дисциплинарное производство», - доложил судья-докладичк.

Напомним, дисциплинарное дело в отношении судьи Барышевского районного суда Литвиненко открыто на основании дисциплинарных жалоб на действия судьи при осуществлении правосудия по делу «Авиакомпании Скайап».

Как указано в решении Первой Дисциплинарной палаты, судья Литвиненко при решении вопроса о наличии/отсутствии оснований для принятия мер обеспечения иска осуществила вмешательство в деятельность ООО «Авиакомпания Скайап», что запрещено законом. В частности, согласно части десятой статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Украины не допускается принятие мер обеспечения иска, которые по содержанию тождественны удовлетворению заявленных исковых требований, если при этом спор не разрешается по существу. Первой Дисциплинарной палатой установлены также обстоятельства, которые свидетельствуют, что судьей принято к производству исковое заявление и рассмотрено заявление об обеспечении иска с нарушением правил территориальной юрисдикции.

Кроме того, судья не учла специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства в этой области, а именно Воздушного кодекса Украины.

Как сообщал ForUm, 24 мая Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Авиакомпания подала апелляцию на решение суда, назвав его абсурдным и незаконным, учитывая, что суд не имеет полномочий останавливать действие лицензии, а истец никогда не покупала билеты у SkyUp и никогда не была клиентом авиакомпании.

Позже «Схемы» сообщили, что Пасенко написала заявление об отказе от иска.

В июле судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиакомпании SkyUp, подала заявление об отставке.