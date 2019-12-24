Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при расследовании уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) обнаружен незаконный канал поставки с территории оккупированной Автономной республики Крым товаров для региональных филиалов Укрзализныци, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2015-2019 годов должностные лица коммерческих предприятий, расположенных на территории Украины, через Российскую Федерацию под видом собственного производства поставляли в региональные филиалы Укрзализныци использованные и изготовленные почти 10 лет назад электротехнические приборы и механизмы, произведенные на территории аннексированной Автономной республики Крым. Указанная незаконная деятельность осуществлялась в период действия запрета на ввоз указанной группы товаров для импорта в Украину с территории РФ. Стоимость незаконно импортируемой техники составила более 100 млн грн.

В ходе санкционированных следственным судьей обысков складских, жилых и офисных помещениях, расположенных в Донецкой и Киевской областях обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность злоумышленников, электроэнергетическое оборудование и специальное оборудование для изменения его маркировки, а также электронные носители информации и прочее.

Ориентировочная стоимость изъятых контрафактных товаров – более 5 млн грн.

Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.