Вчера, 23 декабря, после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году и составило +10,2° С, сообщает Центральная геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.

Учитывая высокий температурный фон и прогноз Украинского гидрометцентра, существует большая вероятность превышения сегодня и среднесуточной температуры воздуха в Киеве, которая была установлена ​​в 2015 году.

Напомним, впервые за 139 лет наблюдений 18 декабря в Киеве максимальная температура воздуха превысила 15 градусов тепла в декабре.