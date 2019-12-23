Впервые за 139 лет наблюдений 18 числа в Киеве максимальная температура воздуха превысила 15 градусов тепла в декабре, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«18 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до + 15,2 ° С, что на 3,7 ° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. Это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений», - говорится в сообщении.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря достигла + 8,2° С, что на 2,4° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1937 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября.

Ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8 ° С, что на 3,0 ° С выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015.