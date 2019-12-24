Кабинет Министров инициировал изменения в законодательстве, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине и приравнивают их к обычным табачным изделиям. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным изделиям. Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины», – написал он.

По словам Гончарука, на электронные сигареты и новейшие табачные изделия будут распространены ограничения по рекламе.

Также будет инициирован запрет курения таких сигарет в общественных местах.

«Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий», – подытожил премьер.