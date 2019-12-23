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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает возможность пересмотра макроэкономического прогноза на 2020-2022 годы в части курса гривни к доллару.

Об этом заявил руководитель Минэкономики Тимофей Милованов во время презентации планов и достижений министерства, которая состоялась на территории харьковского предприятия «Турбоатом», сообщает УНИАН.

«Что касается курса, то я думаю, что нам придется пересматривать прогноз курса в макропрогнозе в сторону большего укрепления. Это не означает, что курс будет меньше. Сейчас 23-24 (гривни за доллар. – Ред.). Мы все равно ожидаем, что будет определенная девальвация. У нас в прогнозе курс средний был 26-27 на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс», - сказал он.

Среди последних хороших новостей для экономики министр назвал достижение договоренностей относительно транзита российского газа в Европу.
 
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