Проспект в Харькове не может носить имя советского маршала Георгия Жукова, так как он подпадает под законодательство о декоммунизации. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сообщает 112 Украина.
«Жуков точно не может быть, так как он подпадает под декоммунизацию. Я очень надеюсь, что с этим не будет никаких проблем и в Харькове органы местного самоуправления урегулируют этот вопрос», - сказал Дробович.
По его словам, генерал Петр Григоренко, в честь которого был назван проспект ранее, - это героическая фигура, человек, который сделал много для государственного строительства.
Напомним, 19 июня депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк.
В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.
8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.
20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта незаконным.
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