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Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявляет, что Украина должна подготовиться, чтобы вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом Тейлор сообщил, отвечая на вопросы пользователей Facebook в формате видеконференции, которая транслировалась посольством США в Украине, передает УНИАН.

Он констатировал, что отношение украинцев к НАТО с годами изменилось. В частности, он сказал, что когда первый раз работал в Киеве в 2006-2009 годах, то поддержка вступления в НАТО среди украинцев была на уровне примерно 20%. Сейчас же, отметил Тейлор, как свидетельствует опрос общественного мнения, такая поддержка превышает 50%. «Я уверен, что российская агрессия, российская война против Украины заставила украинцев хорошо подумать о НАТО, и все больше людей заинтересованы в присоединении к НАТО», - заявил Тейлор.

В то же время, по его убеждению, вопрос вступления Украины в Альянс зависит от украинцев, которые должны самостоятельно принять это решение. «Если Украина, ее правительство и ее народ решат подать заявку на вступление в НАТО, тогда Альянс должен принять решение, касающееся этого членства. И этот процесс займет определенное время. И я уверен, что есть дела, которые украинское правительство, украинские военные должны осуществить, чтобы подготовиться ко дню, окончательного времени, когда Украина сможет присоединиться к НАТО», - добавил Тейлор.

При этом, по его убеждению, лучшее, что сейчас должны делать Вооруженные силы Украины, так это продолжать приводить украинскую армию к совместимости с армиями стран-членов Альянса. «Поэтому, этот процесс будет продолжаться, и потом, когда наступит время, когда Украина будет готова и НАТО будет готов, тогда двери будут открыты», - добавил он.
 
ForUm

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