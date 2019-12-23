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Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территорией Украины — Автономной Республикой Крым и г. Севастополь, который состоялся 23 декабря 2019 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе», - говорится в нем.

Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 года президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины.

«Такие действия РФ является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права», - заявили в представительстве.

Там подчеркнули, что никакие действия РФ по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь как неотъемлемых частей территории Украины.

Напомним, в РФ заявили, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов.
ForUm

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