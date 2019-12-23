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Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов, сообщил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

«Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов», - приводит его словам ТАСС.

Он назвал запуск сообщения по железнодорожной части моста подарком к Новому году. «Мы считаем, что это своеобразный подарок для жителей полуострова и материка. Люди теперь в канун новогоднего праздника могут планировать путешествие и на Новый год, и на следующий год», - сказал Турсунбеков.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

Напомним, открытие моста состоялось 15 мая 2018 года.

Крым был незаконно аннексирован Россией весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.
, ForUm

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