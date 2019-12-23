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Расследование уголовного производства по факту отчуждения в интересах частных лиц 15 га государственных земель завершено, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

21 декабря 2019 прокуроры САП направили обвинительный акт в отношении девяти лиц в Высший антикоррупционный суд.

В совершении преступления, квалифицированного по ст.191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») обвиняют:

  • экс-президента Национальной академии аграрных наук Украины (организатор) - ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины;
  • сотрудника Службы безопасности Украины (организатор) - ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины;
  • вице-президента НААН (исполнитель) - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины;
  • директор ННЦ Институт земледелия НААН (исполнитель) - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины;
  • экс-заместителя отдела ННЦ Институт земледелия НААН (пособник) - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины;
  •  экс-директора ГП «ОХ« Чабаны »ННЦ СО НААН (исполнитель) - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 УК Украины;
  • экс-начальника управления государственного земельного кадастра Главного управления Госземагентства в Киевской области (исполнитель) - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 УК Украины;
  • бывшего главного ученого секретаря НААН (исполнитель) - ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 УК Украины;
  • экс-заместителя начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области (исполнитель) - ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 УК Украины.

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

Решение об изъятии такой земли и изменение ее целевого назначения может принимать исключительно Верховная Рада по представлению Кабинета Министров Украины. Однако  чиновники НААН в сговоре с должностными лицами ГУ Госземагентства в Киевской области (Государственное земельное агентство ныне - Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра) проигнорировали требования законодательства (статьи 149, 150 Земельного кодекса Украины) и без согласованию с КМУ и без согласия парламента приняли решение о согласии на прекращение права постоянного пользования земельными участкам государственного предприятия «Опытное хозяйство «Чабаны» Национального научного центра Институт земледелия НААН.

В результате 138 участков перешли в собственность заранее определенных лиц. Среди получателей земли не только подозреваемые и их близкие лица, но и сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти.

Указанные факты детективы НАБУ расследовали с апреля 2017 по декабрь 2019.
ForUm

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