Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак сообщил, что информация о том, что Газпром может возобновить поставки газа украинским потребителям, не соответствует действительности.

Об этом Козак сообщил российским журналистам по итогам совещания с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым 23 декабря, передает hromadske.

«Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договаривались после Нового года, после того, как все вопросы (связанные с продолжением транзита газа. — Ред.) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы», — сообщил Козак.

Он отметил, что информация о заключении договоров о поставках газа с 5 украинскими компаниями — это «буря в стакане».

«Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, кроме договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках протокола», — добавил Козак.

Напомним, по данным СМИ, пять украинских компаний заключили с Газпромом договора на поставку газа для своих производственных нужд.