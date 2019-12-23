также в разделеЭкономика
Нацбанк за две недели приобрел почти миллиард долларов 28
В НБУ объяснили, почему замедлилась экономика Украины 41
Опубликован протокол газовых переговоров 71
В Нафтогазе прокомментировали санкции против «Северного потока-2» 48
Вступил в силу закон о верификации пенсий и других госвыплат 273
Украина и РФ окончательно договорились по транзиту газа 139
Коболев: РФ может подписать газовое соглашение, чтобы избежать санкций 41
Гончарук: Никакой катастрофы с выполнением бюджета нет 31
В 2019 году гривня укрепилась сильнее всех валют мира 22
Reuters: РФ согласилась выплатить Украине $3 миллиарда газового долга 62
Маркарова: Бюджет-2019 год не будет выполнен по доходам 53
НБУ ввел в обращение новую банкноту и монету 421
Переговоры по транзиту газа продолжатся сегодня в Минске 27
Нафтогаз: Договоренности по газу требуют согласования на политическом уровне 82
Шефчович: Украина и РФ предварительно договорились по транзиту газа 129
Бензин на АЗС Украины подешевел еще на 40 копеек 41
Гончарук объяснил, зачем приостановили выплаты расходов госбюджета 48
Маркарова: Приостановлено финансирование только экзотических расходов 45

Пять украинских компаний заключили с «Газпромом» договора на поставку газа для своих производственных нужд.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на источники.

По его словам, эти 5 компаний  покупают газ «для своих производственных нужд, а не для трейдерства на украинском рынке».

«Газпром очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупкам», – отметил он.

Названия компании и сферу деятельности собеседник уточнять отказался. Также он заверил, что не знает контрактную цену и о каких объемах газа идет речь.

Напомним, Кабмин опубликовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ, а также компаний этих стран, состоявшейся в пятницу, 20 декабря.

В подписанном сторонами протоколе никаких договоренностей по поставкам газа нет, однако отмечается, что стороны рассмотрят такую ​​возможность с учетом формирования цены на базе европейского хаба.

«Для нас очень важно, что там нет политической цены, там действительно есть европейский хаб. Это потенциально может изучаться, но не является элементом пакета», – заявил накануне министр энергетики Алексей Оржель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1549 грн.
21
Теги