Пять украинских компаний заключили с «Газпромом» договора на поставку газа для своих производственных нужд.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на источники.

По его словам, эти 5 компаний покупают газ «для своих производственных нужд, а не для трейдерства на украинском рынке».

«Газпром очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупкам», – отметил он.

Названия компании и сферу деятельности собеседник уточнять отказался. Также он заверил, что не знает контрактную цену и о каких объемах газа идет речь.

Напомним, Кабмин опубликовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ, а также компаний этих стран, состоявшейся в пятницу, 20 декабря.

В подписанном сторонами протоколе никаких договоренностей по поставкам газа нет, однако отмечается, что стороны рассмотрят такую ​​возможность с учетом формирования цены на базе европейского хаба.

«Для нас очень важно, что там нет политической цены, там действительно есть европейский хаб. Это потенциально может изучаться, но не является элементом пакета», – заявил накануне министр энергетики Алексей Оржель.