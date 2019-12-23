Предоставленная США военная помощь Украине подтверждает мощную двухпартийную поддержку страны.

«Закон о национальном оборонном бюджете США, подписанный президентом Трампом, усиливает помощь Украине в сфере безопасности и подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины. Им предусмотрено $300 млн на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России», - говорится в заявлении дипведомства в Twitter.





Также отмечается, что закон включает санкции простив «Северного потока 2».

«Если не остановить «Северный поток 2», это серьезно подорвет европейскую региональную энергетическую безопасность и создаст для России инструмент для принуждения Украины и других европейских партнеров», - резюмировали в посольстве.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов.