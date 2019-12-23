21-летний сотрудник Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики.
Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.
Материалы проверки направлены в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения. Устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства.
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