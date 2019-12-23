также в разделеПроисшествия
На Запорожье мужчина на остановке убил человека и ранил ножом еще троих 19
На Виннитчине мужчина напал с битой на почтальона и отобрал у нее 70 тысяч 12
На Донбассе погиб солдат 90-го года рождения 18
ООС: Боевики совершили 8 обстрелов, один военный погиб, еще один – ранен 14
ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине 32
В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина 14
На Луганщине горел психоневрологический интернат: погибли 4 человека 31
На Донбассе украинский военный получил ранение 12
Во Львове произошел взрыв в многоэтажке 22
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4 13
Во Львове обстреляли пассажирский автобус 23
На Донбассе боевики 10 раз нарушали режим тишины 13
Пожар в Киеве: в огне погибли два человека 28
На Житомирщине перевернулась маршрутка с пассажирами 21
За минувшие сутки боевики 1 раз нарушили перемирие 30
На Львовщине сожгли редакцию районной газеты 30
В Николаеве водитель такси подстрелил мужчину 24
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, ранен военный 13

21-летний сотрудник Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

Материалы проверки направлены в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения. Устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

101
Теги