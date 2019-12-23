также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики совершили 8 обстрелов, один военный погиб, еще один – ранен 11
ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине 26
На Луганщине горел психоневрологический интернат: погибли 4 человека 24
На Донбассе украинский военный получил ранение 12
Во Львове произошел взрыв в многоэтажке 22
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4 13
Во Львове обстреляли пассажирский автобус 23
На Донбассе боевики 10 раз нарушали режим тишины 12
Пожар в Киеве: в огне погибли два человека 27
На Житомирщине перевернулась маршрутка с пассажирами 20
За минувшие сутки боевики 1 раз нарушили перемирие 30
На Львовщине сожгли редакцию районной газеты 29
В Николаеве водитель такси подстрелил мужчину 23
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, ранен военный 13
Во Львове мужчина сломал ногу полицейскому 21
МВД: В столкновениях под Радой пострадали 23 полицейских 16
В ООС назвали имя погибшего на Донбассе военного 36
Боевики застрелили мирного жителя в Марьинке 39

В полицию Николаева обратилась 38-летняя местная жительница и сообщила, что когда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела повреждений не получили.

Полиция начала уголовное производство по ч. Ст. 125 УК «Умышленное легкое телесное повреждение», назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер метода его получения. Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР.

Ожидаются результаты медицинской экспертизы, ведется следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1549 грн.
12
Теги