В полицию Николаева обратилась 38-летняя местная жительница и сообщила, что когда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела повреждений не получили.

Полиция начала уголовное производство по ч. Ст. 125 УК «Умышленное легкое телесное повреждение», назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер метода его получения. Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР.

Ожидаются результаты медицинской экспертизы, ведется следствие.