также в разделеПолитика
В 23 регионах проходят выборы в ОТГ 8
Гончарук попросил украинцев сообщать о работающих игорных залах 16
Аналитик: Повесткой дня для межпарламентского формата Украина - Россия - Франция - Германия будет мирный план Медведчука 49
Украина создала межведомственную группу по развитию спиртовой отрасли 20
Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности 20
Загороднюк: Военная помощь США позволит Украине закупить вооружение для обороны на море 12
Политический аналитик: У «слуг народа» нет такой межпарламентской площадки, как у Медведчука 46
Медведчук в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран СНГ 25
«Слуги народа» провели корпоратив на бывшем вертодроме Януковича 25
Ельченко: ФСБ имеет собственную сеть в ООН 19
КИУ: Лидеры «Слуги народа» манипулировали, оценивая 100 дней работы Рады 22
В Белом доме напомнили, что Трамп, а не Обама дал Украине $400 миллионов на оружие 33
Prensa Latina: Главный оппозиционер Украины Медведчук уверен в нежелании Зеленского выполнять Минские соглашения 73
Путин поддержал инициативу Медведчука о межпарламентском диалоге между Украиной, Россией, Германией и Францией 54
Зеленский о закрытии игорных заведений: Не хотите платить в бюджет, давайте по-другому 43
Рада закрыла последнее заседание в текущем году 28
Гончарук: На переговорах о транзите газа никто не сдает национальные интересы 20
«Москва была подчинена Киеву»: в МИД ответили Путину на «исконно русские земли» 50

Президент США Дональд Трамп интересовался вопросом предоставления военной помощи Украине еще за месяц до телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Bloomberg.

Департамент по управлению и бюджету по просьбе Трампа сделал запрос в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.

Издание отмечает, что военная помощь Украине была заблокирована Белым домом примерно через час после разговора двух президентов в июле.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме $ 300 млн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги