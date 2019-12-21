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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об усовершенствовании государственной политики развития спиртовой отрасли и создал межведомственную группу, которая будет заниматься данным вопросом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, в соответствии с указом №925/2019, президент ввел в действие решение СНБО от 20 декабря "Об усовершенствовании государственной политики развития спиртовой отрасли Украины". Контроль за выполнением был возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Кроме того, указом №926/2019 Зеленский создал межведомственную группу по подготовке предложений по усовершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли.

Председателем межведомственной крупы был назначен заместитель руководителя ОП Андрея Смирнова. Группа в двухнедельный срок должна представить главе государства предложения по усовершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли.

Напомним, в субботу, 14 декабря, вступил в силу закон №2300 президента Владимира Зеленського, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.
ForUm

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