Государство прощается со спиртовой монополией: продает заводы и хочет признать домашнее изготовление алкоголя «хозяйственной деятельностью», а еще – связать его с… молоком

Самогоноварение не будут считать административным правонарушением - за хранение произведенного в домашних условиях спиртного и аппаратов для его изготовления не будут штрафовать. Как и за приобретение самогона и других крепких напитков домашнего производства. Более того, вскоре изготовления самогона может стать отдельным видом хозяйственной деятельности - с проверкой качества, сертификацией условий производства и налогообложением.

Эта «революция» предусмотрена изменениями в законодательство, которые предлагают внести авторы проекта закона №4153. Речь идет о корректировке Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) и налогового законодательства в части регулирования самогоноварения и... о рынке молока. Авторы проекта - группа депутатов от «Слуги народа», среди которых и известная «оценщица качества детей», председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, - объясняют необходимость изменений устарелостью и неэффективностью статей №№176 и 177 Кодекса об админнарушениях, которые предусматривают штрафы за упомянутые проступки - от 3 до 10 и от 1 до 5 необлагаемых минимумов (от 51 до 170 и от 17 до 85 гривень соответственно). Мол, такое наказание не помогает дисциплинировать украинцев, зато с доказыванием фактов правонарушений - куча проблем. Отсюда - и «смешное» количество наказанных. А также неоправданные расходы: выявление, документирование, механизмы привлечения к ответственности и администрирования уплаченных сумм обходятся бюджету намного дороже, чем удается «отбить» за счет штрафов.

«Кнуты» и «пряники» молочно-самогонного хозяйствования

Как сообщается на официальном портале Верховной Рады, законопроект уже передали для ознакомления членам Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, который будет сопровождать процесс его рассмотрения. И, судя по тому, что документ состоит из одного листа, много времени для изучения депутатам не понадобится. Предлагается отменить две упомянутые выше статьи КоАП и внести связанные с этим технические правки в другие положения Кодекса.

Но не все так просто. Проект предлагают рассматривать вместе с изменениями к Закону «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» и Налоговому кодексу Украины. Причем,

окончательный вариант таких изменений еще не обнародовали. Но из названия законопроекту №4153 и с Пояснительной записки к нему понятно: среди прочего, они будут касаться отечественного рынка молока. Как же авторы документа планируют совместить на первый взгляд - несоединимое?

1. Больше 10 месяцев истории одного листа

Почти год назад, 1 ноября 2019-го, группа народных избранников зарегистрировала в парламенте законопроект №2371 об отмене административной ответственности за самогоноварение (статья 176 КоАП). Через две недели появился альтернативный документ – №2371-1, – авторы которого предлагали отменить еще и штрафы за приобретение самодельного спиртного (статья 177). Главное научно-экспертное управление аппарата ВР рекомендовало отклонить оба варианта. Но комитет по вопросам правоохранительной деятельности согласился с таким выводом лишь частично, отклонив альтернативный документ (2371-1) и дав шанс первому, который предложили принять за основу. Впрочем, на рассмотрение в сессионный зал его до сих пор не вынесли.

Зато на днях зарегистрировали проект такого же содержания, как и забракованный в прошлом году альтернативный документ - с предложением отменить обе «самогонокарательные» статьи КоАП.

То есть, авторы рискуют наступить на старые грабли. В Главном научно-экспертном управлении вряд ли откажутся от прежнего заключения: «предложение об исключении из Кодекса об административных правонарушениях статьи 177 преждевременно и требует дополнительного комплексного исследования». За год этот вопрос, похоже, так и не исследовали: Пояснительная записка к проекту №4153 просто дублирует прошлогодние обоснования. Даже статистическую информацию за 2018 год не обновили данными за 2019-й...

Авторы документа напоминают, что статья 176 КУоАП, которая предусматривает штрафы за изготовление или хранение (не на продажу) самогона или других крепких спиртных напитков домашнего производства и изготовление или хранение без цели сбыта самогонных аппаратов принималась в рамках борьбы с алкоголизмом в далеком 1987 году. В 1990-м «сухой закон Горбачева-Лигачева» был отменен, а запретная норма о самогоноварении осталась. Хотя во времена независимости массового преследования граждан по этой статье и не было, она все же потрепала нервы тысячам украинцев. Но глобально на ситуацию с производством спиртного в домохозяйствах никак не повлияла. «По статистике, статья 176 КУоАП неэффективна, особенно с учетом размера санкции - от 51 до 170 гривень. По данным Государственной судебной администрации, в 2018 году в судах рассмотрели всего 197 дел об админнарушениях, связанных с самогоноварением, на 80 граждан наложены административные взыскания», - говорится в Пояснительной записке. То есть, в целом по всей стране «нарушители» заплатили за год не больше 10 тысяч гривен. Похоже, канцелярские расходы на составление протоколов, подготовку рассмотрений, судебное делопроизводство были больше...

Кроме того, авторы проекта считают, что эта статья дискриминационна по отношению к части граждан. Поскольку штрафы за производство в домашних условиях для собственного потребления виноградных и плодово-ягодных вин, медовых напитков, наливок и настоек никому не грозят.

Подобные претензии и к статье 177 КоАП, которая предусматривает штраф за приобретение самогона и других крепких напитков домашнего производства. Поэтому упомянутые статьи предлагают отменить. «Ответственность не должна наступать, если человек - исключительно для собственного потребления - производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки. Это его естественное право, которое не может ограничиваться государством», - говорится в Пояснительной записке.

2. Самогоноварение - новое дело для ФЛП?

Предложенная отмена наказания не касается нелицензионного производства спиртного на продажу. Ведь Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за занятие видами хозяйственной деятельности, на которые есть специальный запрет, установленный законом, при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины. «То есть, законодательство имеет предохранители от формирования нелегального рынка слабоалкогольных и алкогольных напитков», - утверждают народные избранники.

Как отмечается в Пояснительной записке, следующим шагом станет урегулирование вопросов лицензирования самогоноварения (дополнение статьи 4 Закона «О госрегулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего»). Кроме того, планируется законодательно урегулировать процедуру изготовления, разливки и хранение самогона, что обеспечит качество произведенного продукта и обезопасит тех, кто его примет. «Процесс производства самогона основан на перегонке браги, что позволяет получить так называемый спирт-сырец крепостью около 60 градусов. Он содержит большое количество веществ (сивушные масла, метанол), которые могут негативно влиять на организм человека. Поэтому производство, розлив и хранение должны соответствовать условиям, при которых негативное влияние продукта будет уменьшаться «, - объясняют авторы законодательных изменений. Они предлагают дополнить Закон о госрегулировании статьей 2-3, которая будет содержать требования к материально-технической базе лиц, занимающихся самогоноварением, и обновить статью 17 - об ответственности за нарушение этих требований.

Для регулирования предпринимательской деятельности, связанной с изготовлением крепких спиртных напитков, планируют внести и изменения в Налоговый кодекс. Именно они и позволят смешать «мух с котлетами», то бишь - коров со свеклой... По крайней мере, авторы документа на это рассчитывают.

3. Подоил Зорьку, хлебнул самогона - романтика ...

Каким же образом «самогонные ручьи», по замыслу парламентариев, наполнят наши обмелевшие «молочные реки»? Проектом закона предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, согласно которым изготовление физическими лицами-предпринимателями самогона могут облагать по упрощенной процедуре - в зависимости от объемов производства этими субъектами хозяйствования молочного сырья. Таким образом рассчитывают улучшить ситуацию в молочной отрасли.

Нардепы предлагают считатать налог по ставке 0 гривень за литр 100%-го спирта из самогона при изготовления физическими лицами-предпринимателями, занятыми самогоноварением, не менее 1 тонны молочного сырья в месяц. «Молочно-спиртовым» хозяйственникам будут выдавать налоговые векселя, и гарантировать такую льготу. Посчитаем. Хорошая корова дает по 30-35 литров молока в день. Соответственно, предприниматель-»самогонщик» может рассчитывать на льготу, даже имя одну корову. Это если сдавать все молоко, не используя его для себя. Поэтому, чтобы «подстраховаться», лучше иметь двух «кормилиц»...

Сомнительно, что этого будет достаточно для спасения чуть ли не до ручки доказанной отрасли. Ведь, как писал Укринформ, количество коров на крупнотоварных и малых фермах и в индивидуальных хозяйствах страны, сократилось с 8,5 миллионов в 1991-м до 4 миллионов в 2000-м и до 1,8 миллиона в 2019 году...

«На первый взгляд, эти цифры впечатляют, но слишком пугаться не надо, - успокаивает председатель Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. - Во-первых, в советское время украинская молочная отрасль была рассчитана и на удовлетворение нужд жителей других республик. Сейчас российский рынок для нас закрыт. А больше наша продукция в больших объемах фактически нигде не нужна. Мировые рынки поделены, уровень конкуренции там «зашкаливает». Во-вторых, количество - не всегда качество. Если в СССР коровы давали по 5-6 тысяч литров молока в год, такие хозяйства считались передовыми. Теперь же такой скот вырезают - из-за низкой производительности». В этой связи экономист называет объективным и процесс сокращения дойного поголовья в индивидуальных хозяйствах. Это становится невыгодным. Ведь производительность стада на специализированных фермах постоянно растет, и конкурировать с ними единоличникам все труднее. И такая ситуация характерна для всего мира.

К тому же, меняется структура потребления. Когда-то для многих крестьянских семей полученное от «кормилицы» молоко было основой рациона. Сейчас питание стало разнообразнее. Хотя и есть вопрос: позволяет ли уровень доходов населения потреблять качественную молочную продукцию в достаточных объемах. Поэтому, по мнению Бориса Кушнирука, «палочкой-выручалочкой» для отечественной молочной отрасли может стать стимулирование потребительского спроса путем повышения реальных доходов домохозяйств. Этим, а не точечными льготами, и должны заниматься чиновники.

«Идею же простимулировать молочную отрасль «самогонными» преференциями считаю утопической. Любая производственная деятельность для продажи должна облагаться налогом - независимо от других видов деятельности предприятия. Изготовление же продукции для собственных нужд облагаться не может (и в этой связи поддерживаю отмену штрафов за изготовление гражданами самогона для себя). Но проконтролировать и различить это практически нельзя. Иначе все сведется к советской борьбе с самогоноварением. Домашнее изготовление крепких напитков в Украине было, есть и будет. Вопрос только, в каких объемах. Но я не верю, что практика производства самогона на продажу при ожидаемом усилении конкуренции на легальном рынке спиртного будет распространенной «, - говорит Кушнирук.

По мнению экспертов, теневой сегмент рынка, конечно же, сохранится. Но вряд ли выстроятся очереди желающих получать лицензии на работу домашних винокурен.

Через полмесяца украинцы смогут и настоящий (легальный) спиртзаводик прикупить

Оценить реальные масштабы домашнего самогоноварения никто не берется. Ни Госстат, ни налоговики, ни независимые эксперты. Но все понимают, что речь идет, видимо, о сотнях тысяч или даже миллионах декалитров «натурального продукта» в год. Для иллюстрации - комментарий одной из пользовательниц сети Фейсбук: «У меня сосед по саду-огороду имеет стаж «спиртзавода» 70 лет. Сейчас ему 93, и его напиток однозначно признан лучшим на улице. Если сложить из всех дворов - спиртзавод средней мощности...». И так по тысячам садов-огородовх, сел и поселков. И для городов самогонное минипроизводство - не редкость. Однако, если хотите выйти на более серьезный уровень, уже в октябре можете вкладывать деньги (если, конечно, они у вас есть) в настоящие промышленные, большие и маленькие, спиртзаводы. Ведь, как известно, государство решило отказаться от монополии на производство спиртов. И это уже - настоящая «революция»...

“СТАРТУЮТ АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ СПИРТЗАВОДОВ. Так это долгожданная замечательная новость. Фонд госимущества объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП «Немировский спиртовой завод». И этим сообщением начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли. Государственная монополия на производство спирта - больше не украинская реальность! «, – хвалится глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Оценили предприятие почти в 5 миллионов гривен. Это - стартовая стоимость, а там - как пойдет... Причем, если не получится перебить предложенную конкурентами цену на торгах по продаже одного объекта, инвесторы смогут сразу же попытать счастья, подав заявку на приобретение другого. В Фонде госимущества обещают, что на первом этапе приватизации спиртовой отрасли на аукционы будут выставлять по два завода еженедельно... Фактически готовы к разгосударствлению 12 объектов ГП «Укрспирт» и 6, которые подчинены концерну «Укрспирт» (это две разные структуры с одинаковым названием).

«Не все знают, что «Укрспирта» на самом деле - два: Концерн «Укрспирт»и ГП «Укрспирт»- всего 83 завода (еще один принадлежит ГУД, а еще 2 - Минздраву), писал в прошлом году, анонсируя реформу, тогдашний министр экономики Тимофей Милованов . - Государство провело аудит реального состояния предприятий: 22 завода из 83 в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют техническим требованиям. 43 уже длительное время простаивают, только 40 заводов работали в течение 2019 года «. При этом на содержание неработающих предприятий отрасли государство ежегодно тратит более 100 миллионов гривень. Теперь есть шанс не только покрыть эту статью расходов, но и заработать на продаже нерентабельных активов. А главное - получить хозяев, заинтересованных в восстановлении производства и детенизировать значительный сегмент рынка.

«За последние 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. Тогда как доля теневого оборота возросла с 10% в 2007 году до 55% от общих объемов потребления в 2019 году», - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Демонополизация - один из способов исправления ситуации. Ведь речь идет по сути о рудименте, сохранившемся в таком виде только в Украине и Беларуси. Хотя элементы так называемой алкогольной монополии есть и у некоторых «образцовых» стран с рыночной экономикой. К примеру, в скандинавских - Финляндии, Норвегии, Исландии, Швеции, а также на Фарерских островах, принадлежащих Дании - почти во всех провинциях Канады (за исключением Альберты) и в некоторых американских штатах, где продажу алкоголя контролируют частные розничные продавцы или независимые правительственные агентства. Однако, ограничения там не такие жесткие как раньше у нас.

“Монополии – это зло, которое наносит стране значительный ущерб. Они снижают конкуренцию в любой сфере. И «победа» над монополизацией каждой из них - благо для всей страны», - считает президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак. В этой связи он особо подчеркивает скорейшей приватизации «Укрспирт», что позволит минимизировать коррупцию в отрасли.

Напомним, необходимые для этого изменения к Закону о госрегулировании производства и оборота спирта вступили в силу 1 июля. 12 августа Правительство утвердило «Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы». Ожидается, что ее выполнение обеспечит:

• рост производства и реализацию этилового спирта для пищевых потребностей на 20%,

• рост производства и реализацию спирта этилового денатурированного для технических нужд на 20%,

• рост производства и реализацию биоэтанола на 10%,

• рост производства дистиллятов и спиртных напитков на 15%,

• сокращение «теневого» рынка этилового спирта,

• создание 500 рабочих мест.

В целом Программа позволит создать в Украине конкурентоспособный рынок этилового спирта, привлечь в отрасль инвестиции, модернизировать предприятия и расширить экспортный потенциал.

Чтобы заинтересовать инвесторов именно в приобретении уже действующих, но «усталых» производств, до середины следующего года будут действовать ограничения, согласно которым спирт можно будет производить исключительно на спиртзаводе, купленном у государства на приватизационном аукционе. «Закон предусматривает, что разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий будут давать только с 1 июля 2021-му. Сегодня у вас все преимущества перед теми, чей спиртовой бизнес только в планах. Более того, государство защитило украинского производителя, ограничив импорт спирта до 1 января 2024 года», - заверил глава Фонда госимущества. Дмитрий Сенниченко пригласил потенциальных инвесторов принять участие в торгах.

Высок ли будет интерес бизнеса к легальному производству спирта, узнаем уже 15 октября, когда состоится первый из анонсированных ФГИУ аукционов.