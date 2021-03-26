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Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской и Киевской областях схему оптового сбыта контрафактных подакцизных товаров, сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, среднемесячный оборот «продукции» составлял до 5 млн грн.

Установлено, что представители столичной коммерческой структуры организовали производство этилового спирта под видом антисептических средств и растворителей. Логистический центр по распространению фальсификата они обустроили в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровской области.

По оперативной информации, часть веществ, необходимых для изготовления контрафакта, дельцы завозили из РФ.

Готовую продукцию участники схемы реализовывали по поддельным сопроводительным документам через собственную сеть «оптовиков».

Во время обысков по адресам производства фальсификата, а также по местам работы и проживания организаторов и участников сделки выявлено 45 тонн спирта сомнительного качества, тара для фасовки поддельных изделий, черновая бухгалтерия и документация, подтверждающие противоправную деятельность.

Стоимость изъятого контрафакта составляет более 2,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении по ст. 190 (мошенничество), ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров ) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Проверяется информация о реализации контрафактной продукции на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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