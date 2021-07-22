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Сегодня, 22 июля, следователи винницкого областного главка полиции объявили о подозрении в служебной халатности, приведшей к хищению спирта, заведующему складом готовой продукции одного из спиртовых заводов области, сообщает пресс-служба МВД.

Оперативное сопровождение расследования осуществляет Управление стратегических расследований в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры области.

По словам заместителя начальника ГУНП в Винницкой области Александра Солдатова, следствием установлено, что, находясь в должности заведующего склада, чиновник должен был обеспечить сохранение, предупреждение потерь спирта при выполнении отгрузочных и других работ. Однако последний не совершал надлежащих проверок, замеров спирта, в результате чего неустановленные лица совершили незаконную отгрузку 2654 декалитров этилового спирта. Недостаток спирта обнаружили в ходе инвентаризации остатков готовой продукции в феврале 2019 года, что в дальнейшем подтвердила судебно-экономическая экспертиза.

Из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, злоумышленник нанес ущерб государству в размере 806 000 гривен.

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ForUm

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