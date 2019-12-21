Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) в ходе проведения санкционированных обысков в спортивном клубе «5 элемент» обнаружили скрытое видеооборудование. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Как сообщается, следователи обнаружили оборудование, которое, вероятно, использовалось для негласного получения информации. На момент изъятия оборудование возможно находилось в рабочем состоянии.

«Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подсоединены к сетевому кабелю», - рассказали в ГБР.

Отмечается, что за признаками возможного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), было открыто уголовное производство.

Напомним, ГБР и СБУ проводили обыски в спортклубе Порошенко.