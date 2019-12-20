Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе «5 элемент», конечными бенефициарами которого являются бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, сообщает «Украинская правда».

«ГБР проводит обыски при оперативном сопровождении СБУ. Они проходят не только в «5 элементе». Следственные действия продолжаются по нескольким адресам, в том числе и в нескольких домовладениях», – отметила она.

Обыски проходят в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам. Первое касается сделки купли-продажи завода «Кузница на Рыбацком», а второе – возможного исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуативной комнаты Администрации президента.