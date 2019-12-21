Военная помощь США позволит Украине закупить новое вооружение, в том числе для обороны на море, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Об этом Загороднюк написал на своей странице в Facebook.
«На следующий год США выделяют Украине 300 млн долларов военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты», — написал Загороднюк.
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