Вступ у дію з початком нового року закону про національний спротив має суттєво поліпшити обороноздатність України, заявив у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» ексміністр оборони, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

«Він має дуже серйозно її (обороноздатність – ред.) поліпшити. Якомога швидше треба розвивати територіальну оборону, доводити до тієї цільової моделі, яку ми маємо. На той час, коли вона вже буде повністю працювати, ми можемо говорити про сотні тисяч людей залучених. Дуже важко буде зрозуміти, яким чином Путін (Володимир Путін, президент Росії – ред.) всерйоз може думати про захоплення України», – сказав Загороднюк.

За його словами, коли «формат» допомоги країні у питаннях безпеки буде законодавчо закріплений, охочі зможуть долучитися до цього процесу.

«Дійсно велика кількість людей хотіла би жити в країні, в якій немає безпекових проблем. Але велика кількість людей хоче допомагати країні, і вони шукають формату, в якому вони можуть брати участь. І тому територіальна оборона, коли вона вже буде в тій моделі, яку ми бачимо, вона надасть такі формати, надасть такі можливості. Хтось там буде кожні вихідні займатися підготовкою, хтось рідше – раз на місяць, хтось – раз у пів року, але для кожного знайдеться місце, де він буде чітко розуміти, що, якщо щось почнеться, то ось в них є телефон, ось в них є куди йти за зброєю, а отой є їхнім командиром», – зазначив Андрій Загороднюк.

16 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроект «Про основи національного спротиву». Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Автори документа кажуть: ведення руху опору здійснюватиметься з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України.

Закон вступає в дію з 1 січня 2022 року.