В пятницу вечером, 20 декабря, в КВЦ Парковый, проходит новогодний корпоратив партии Слуга народа, где присутствует, в частности, президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Украинская правда.

На территорию КВЦ депутатов пропускают только по спискам. Там также присутствует Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президена Сергей Шефир.

«Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий — крысы, но давайте оставаться людьми», — рассказывает один из депутатов СН.

Также на мероприятие приехали премьер-министр Алексей Гончарук и некоторые министры: Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

По данным источников, присутствующих на корпоративе, гостей развлекает ведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil.