Национальное антикоррупционное бюро 20 декабря сообщило о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору ГП Безпека.

Об этом 21 декабря сообщается на сайте НАБУ.

По данным следствия, в сентябре-октябре директор госпредприятия Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации (Украинский центр Безпека) из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с заместителем Министра экономического развития и торговли Украины.

Они договорились содействовать участию иностранной компании Gray Fox Logistics (США) в исполнении государственного оборонного заказа, осознавая, что возможности выполнить заказ эта организация не имеет.

После этого Директор ГП Безопасность обеспечил заключение контракта на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции между Gray Fox Logistics и Государственной акционерной холдинговой компанией Артем.

В мае 2018 Gray Fox Logistics получила от ГАХК Артем предоплату на сумму $8,29 млн (на время совершения преступления — 217,27 млн грн). Однако по состоянию на декабрь 2019 иностранная компания условий контракта так и не выполнила.

«Таким образом сорвано реализацию согласованных этапов выполнения государственного оборонного заказа и созданы предпосылки неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил Украины боеприпасами критической номенклатуры», — заявили в НАБУ.

В НАБУ добавили, что присоединились к расследованию этого дела с декабря 2019 года, а до того им занималась СБУ.

«Следователи СБУ собрали доказательства для сообщения должностному лицу ГП Безпека подозрения в государственной измене. Впоследствии детективы НАБУ установили в его действиях и признаки завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением», — пояснили в НАБУ.

По данным СМИ, директором ГП Безпека является Владислав Глазунов.