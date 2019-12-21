Сегодня, 21 декабря, вступил в силу закон о верификации пенсий и других государственных выплат. Документ вчера был обнародован в парламентской газете "Голос Украины".

Законом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

Отметим, закон был опубликован с правкой президента, которая необходима для того, чтобы сохранить предоставление Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматизированного доступа к госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответственно.

«Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме части третьей статьи 8, которая вступает в силу после внедрения системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов в промышленную эксплуатацию, и кроме части первой статьи 10, которая вступает в силу с 1 января 2021 года», - говорится в тексте документа.

Напомним, Гончарук объяснил, зачем приостановили выплаты расходов госбюджета.