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Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. Также профинансирует все обязательства, на которые открыто ассигнования, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Вся информация, которую сегодня массово разгоняют в отдельных СМИ – фейк. Все пенсии, зарплаты и социальные выплаты будут профинансированы. В Государственном бюджете достаточно средств для этого!» - заверил он.

Гончарук пояснил, что это временное приостановление выплат казначейства по всем остальным статьям, которое уже не раз случалось в Украине.

«Почему вообще так происходит? В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого – кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим покончить», - сказал Гончарук.

По его словам, правительство приняло меры для недопущения бесконтрольных расходов государственных средств. К концу финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируют провести, чтобы максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков.

«То, что такая ситуация случилась – это результат работы неэффективной государственной машины в течение десятилетий. Сейчас наша команда работает над тем, чтобы эта ситуация не повторялась больше никогда. Но главное – люди находятся в безопасности», - заявил премьер.

В ближайшее время министр финансов Оксана Маркарова даст брифинг, на котором объяснит все детали.

По данным СМИ, премьер-министр Алексей Гончарук 17 декабря поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходах развития, на ремонт и строительство и тому подобное.
ForUm

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