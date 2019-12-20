Детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы, а также в необоснованном получении из государственного бюджета путем злоупотребления властью более 367 тыс. грн компенсации стоимости найма номера в гостинице «Киев».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, действия бывшего народного избранника квалифицируют по ст.366-1 («Декларирование недостоверной информации») и ч.2 ст.364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

По данным следствия, экс-нардеп в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 сознательно не указал фактическое приобретение в собственность квартиры в Киеве стоимостью около 10,91 млн грн (недвижимость зарегистрирована на близкого человека) и дорогостоящих предметов быта, в декларации за 2017 - не указал 5,24 млн грн доходов и расходов в размере 5,19 млн грн в связи с приобретением квартиры.

Кроме того, следствие установило: несмотря на то, что фактически бывший народный депутат из конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве, он получал еще и компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость аренды номера в гостинице «Киев». В общем, за февраль 2018 - август 2019 эти незаконные выплаты составляли 367 тыс. грн.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с февраля 2018 года.

Отметим, что указанное лицо также имеет статус обвиняемого по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение») в так называемом «янтарном деле». Сейчас дело рассматривает суд.

Как сообщал ForUm, ранее за совершение аналогичного преступления детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении двум бывшим нардепам.