Детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VII и VIII созывов о подозрении в необоснованном получении из государственного бюджета путем злоупотребления властью более 361 тыс. грн компенсации стоимости найма номера в гостинице «Киев». Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

В ноябре 2014 г. экс-народный депутат получил в пользование номер в гостинице «Киев» за счет госбюджета в связи с тем, что не имел собственного жилья в столице. Однако, как установило следствие, в начале марта 2017 года, он получил в наследство квартиру в Киеве, но не сообщил об этом факте Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины, поэтому и в дальнейшем получал компенсационные выплаты из госбюджета. И только в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, отказался от получения средств. За эти полтора года, как установило следствие, бывший нардеп безосновательно получил более 361 тыс. грн компенсации за наем жилья.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 по публикациям в СМИ.

Как сообщал ForUm, накануне за совершение аналогичного преступления детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении другому бывшему народному депутату Украины.