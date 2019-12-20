Суд взял под стражу мужчину, который посреди дня в селе Вита-Почтовая Киево-Святошинского района обстреливал проезжающие автомобили. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Мужчина, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно совершил семь выстрелов в направлении проезжающих автомобилей из пистолета ФОРТ 18Р. Также по месту фактического проживания подозреваемого работниками полиции обнаружен предмет, похожий на оборонную осколочную гранату Ф-1 и другие боеприпасы.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263 УК Украины, а именно в грубом нарушении общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений и незаконном хранении взрывных устройств.

По ходатайству стороны обвинения следственным судьей в отношении последнего избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным полиции, правонарушителем оказался 43-летний житель Луганской области, который сейчас проживает в Боярке. Мужчина принимал участие в боевых действиях на востоке страны.

Распространенная в СМИ информация о том, что мужчина якобы обстрелял колонну военной техники, не соответствует действительности. Заявлений от военных по обстрелам их авто не поступало.