также в разделеОбщество
Минсоцполитики отрицает массовый сбой системы монетизации льгот 8
В суде по Кузьменко произошла потасовка, подозреваемую отвезли в СИЗО 15
Третий экс-нардеп брал компенсацию за жилье, живя в своей квартире 13
МВД заявило о компромиссе с владельцами евроблях 16
Сотруднику СБУ, который в ДТП покалечил 3 человек, сообщили о подозрении 15
Рада разрешила морякам и летчикам получить статус УБД 16
ГПУ обновила группу прокуроров по делу Шеремета 22
Мэра Обухова подозревают в махинациях с землей для бойцов АТО 15
Прокуратура Швейцарии направила в суд дело Мартыненко 21
В Днипре сына экс-нардепа уличили в сотрудничестве с РФ 21
СБУ «накрыла» игорные заведения, которые «крышевала» полиция 39
Юрист: Отвечать за аферу «УкрБуда» должен не только Микитась, но и Кличко со Столаром 37
Экс-нардепа Лещенко назначили членом набсовета Укрзализныци 17
НАБУ нагрянуло с обысками на телеканал «Думская ТВ» 44
ГБР и СБУ проводят обыски в спортклубе Порошенко 33
Дело Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку 24
Суд перенес апелляцию на арест Кузьменко 25
Аваков поручил полиции закрыть все игорные заведения 155

Суд взял под стражу мужчину, который посреди дня в селе Вита-Почтовая Киево-Святошинского района обстреливал проезжающие автомобили. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Мужчина, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно совершил семь выстрелов в направлении проезжающих автомобилей из пистолета ФОРТ 18Р. Также по месту фактического проживания подозреваемого работниками полиции обнаружен предмет, похожий на оборонную осколочную гранату Ф-1 и другие боеприпасы.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263 УК Украины, а именно в грубом нарушении общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений и незаконном хранении взрывных устройств.

По ходатайству стороны обвинения следственным судьей в отношении последнего избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным полиции, правонарушителем оказался 43-летний житель Луганской области, который сейчас проживает в Боярке. Мужчина принимал участие в боевых действиях на востоке страны. 

Распространенная в СМИ информация о том, что мужчина якобы обстрелял колонну военной техники, не соответствует действительности. Заявлений от военных по обстрелам их авто не поступало.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1549 грн.
19
Теги