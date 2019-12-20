Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника службы Управления специальной связи Службы безопасности Украины. Правоохранитель подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, в результате чего три человека получили тяжкие телесные повреждения, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации: правоохранитель, находясь за рулем автомобиля марки «Mazda», который принадлежит его жене, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Geely». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Mazda», водитель и пассажир «Geely» получили тяжкие телесные повреждения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Херсонской области.