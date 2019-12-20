Комитет избирателей проанализировал выступления лидеров «Слуги народа» по тематике турборежима и итогов первых 100 дней работы новой Верховной Рады. В частности, были проанализировано выступление первого заместителя председателя фракции «Слуги народа» Александра Корниенко на заседании согласительного совета ВРУ 2 декабря, а также интервью председателя ВРУ Дмитрия Разумкова изданию «Новое Время» от 7 декабря, сообщили ForUm’у в пресс-службе КИУ.

По данным Комитета, ряд заявлений лидеров «Слуги народа» не соответствовали действительности, были преувеличением или манипуляцией.

Так, Разумков заявил: «Турборежим, по сравнению с тем, как работала Рада ранее, это не турборежим – это режим работы со скоростью света».

Однако на самом деле количественные показатели работы ВР IX и ВР VIII созыва вполне сопоставимы. Так, за первые три месяца работы депутаты IX созыва приняли 72 закона (подписанные президентом), VIII созыва – 60 законов. При этом в Раде 9 созыва было проведено на 10 пленарных заседаний больше, чем в Раде 8 созыва. Поэтому оснований говорить о существенной разнице в темпах законодательной работы нет, а утверждение председателя ВР является преувеличением.

Корниеко указал: «Также была такая интересная дискуссия по турборежиму: есть ли наш турборежим настоящим турборежимом, или ненастоящим, что, оказывается, прошлая Верховная Рада тоже многое принимала. Мы считаем, что дело в качестве, а не в количестве. И даже те критики нашего турборежима отмечали, что две трети или, там, больше половины законов приняты всем залом, не только нашей фракцией, и это означает, что они действительно были нужны для общества».

По оценке КИУ, это утверждение является манипуляцией. Ведь тот факт, что значительное количество законов, принятых Верховной Радой, было поддержано не только фракцией «Слуг народа», но и другими политическими силами, не может быть объективным показателем по качеству принятых документов. Зато более реалистичными критериями оценки качества законопроектов являются профильные выводы Главного научно-экспертного управления ВР и Министерства финансов Украины, которые отвечают за экспертный анализ законодательных инициатив.

«По данным КИУ в среднем 60% проектов законов получают отрицательные заключения ГНЭУ и 53% - отрицательные выводы Минфина. То есть, речь идет о некачественных законодательных предложениях, которые часто имеют признаки законодательного спама, а потому оснований говорить о высоком качестве принятых документов нет», - резюмировали в организации.