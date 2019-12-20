В уходящем году одним из важнейших событий в жизни Русской Православной Церкви стало воссоединение с ней Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

Фото: Патриархия.ru

Об этом сказал Патриарх Кирилл, сообщается на сайте «Патриархия.ru».

«В уходящем году произошло еще одно важное для нашей Церкви и, на сей раз, весьма радостное событие: с Московским Патриархатом воссоединились общины Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе во главе с архиепископом (ныне – митрополитом) Иоанном (Реннето)», – отметил Патриарх.

Он напомнил, что в 1931 году Архиепископия временно вошла в состав Константинопольского Патриархата, в 1999-м ей был выдан томос, однако в 2018-м Константинополь объявил о ее упразднении.

«По замыслу Фанара, после упразднения Архиепископии ее приходы должны были перейти в состав епархий Константинопольского Патриархата. Однако наши братья не согласились с таким подходом. Некоторые приходы и священнослужители сразу же начали переходить в юрисдикцию Русской Зарубежной Церкви, а другие посчитали целесообразным возвращаться в лоно Матери-Церкви все вместе в качестве целостной структуры», – сказал Патриарх Кирилл.

Говоря о воссоединении Архиепископии с Московским Патриархатом, официально состоявшемся в ноябре, Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «произошло событие исторического масштаба: с Русской Православной Церковью воссоединилась последняя церковная структура, возникшая в русской эмиграции в годы революции и гражданской смуты в нашем Отечестве».

«Ныне эту трагическую страницу русской истории можно считать окончательно перевернутой. Сбылись и чаяния митрополита Евлогия (Георгиевского), который в далеком 1931 году писал в послании к пастве, что окормлявшиеся им приходы в Западной Европе вернутся к былому положению, «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви». Ныне мы благодарим Бога за то, что это стало возможным, благодарим за восстановление единства нашей Церкви», – заключил Патриарх.